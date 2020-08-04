تجديد حبس عاملين بتهمة سرقة 17 كمبيوتر من معهد أزهري

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس عاملين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل معهد أزهرية في السلام بعد كسر غرفة الحاسب الآلي، كلفت النيابة المباحث بأعداد تحرياتها في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في كشف ملابسات سرقة 17 "كيسة" كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلي بأحد المعاهد الأزهرية بالسلام، والقبض على مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

وبانتقال قوة أمنية من قسم أول السلام، وتبين من الفحص وجود كسر بالقفل الخاص في باب غرفة الحاسب الآلي محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاملان "لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر القفل"، وبإرشادهما ضبطت "10 كيسة كمبيوتر" المستولى عليهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع في باقي المسروقات لأحد تجار الخردة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.