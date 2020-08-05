ارتفاع أسعار النفط عند قمة 5 أشهر بدعم من تحفيز أمريكي

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، وفي طريقها للإغلاق عند أعلى مستوياتها في خمس أشهر تقريبا بدعم من آمال في تحقيق الولايات المتحدة تقدم فيما يتعلق بحزمة تحفيز اقتصادي جديدة ومؤشرات على أن البلاد تشهد تحسنا على صعيد الحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 57 سنتا، بما يعادل 1.3%، لتسجل 44.72 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي 94 سنتا، أو 2.3%، إلى 41.95 دولار.

والخامان كلاهما متجهان للإغلاق عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس .

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إن المفاوضات بين نواب ديمقراطيين بالكونجرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة من المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا بدأت السير في الاتجاه الصحيح رغم أن الجانبين ما زالا متباعدين.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأقل من خمسين ألف خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ أوائل يوليو.

وبالرغم من زيادة الأسعار يوم الثلاثاء، قال متعاملون إن الخام لا يزال تحت ضغط بسبب مخاوف من أن تنال موجة جديدة من الإصابات بـ "كوفيد-19"، في أماكن أخرى من العالم من تعافي الطلب، وذلك بينما يعمد منتجون كبار إلى زيادة الإنتاج.

يرفع منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج هذا الشهر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. كما يعتزم المنتجون بالولايات المتحدة استعادة طاقة الإنتاج المتوقفة.