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محمود مسلم

استقرار ضخ النفط الخام بين الصين وقازاقستان في النصف الأول من العام

كتب:

وكالات
04:47 م | الأحد 02 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

ذكرت شركة بتروتشاينا ويست لخطوط الأنابيب أن خط أنابيب خام النفط بين الصين وقازاقستان نقل أكثر من 5.34 مليون طن من النفط الخام إلى الصين في النصف الأول من العام 2020.

وقالت الشركة التي يتواجد مقرها في أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم إن مستوى نقل النفط الخام ظل مستقرا على أساس سنوى، على الرغم من تأثير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وبدأ تشغيل الخط في 2006 ويبلغ طوله أكثر من 2800 كم. وأوضحت الشركة المشغلة للخط أنها ضخت نحو 130 مليون طن من النفط الخام للصين منذ ذلك الحين.

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