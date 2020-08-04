وزير الصحة اللبناني: مستشفيات بيروت مليئة بالجرحى.. وسننشئ آخر ميداني

قال الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، إن كافة مستشفيات بيروت بها عدد كبير من المصابين، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، عصر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلًا عن خسائر هائلة في الميناء ومناطق عديدة من العاصمة اللبنانية.

وأضاف "حسن"، خلال تصريحات عرضتها قناة "extra news"، أنه يتم التواصل مع منظمة الصحة العالمية في هذا الأمر، كما يجرى العمل على إنشاء مستشفيات ميدانية في بيروت بسبب الحادث الأليم.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.