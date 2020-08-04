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وزيرة لبنانية: سقوط نحو 1000 جريح في انفجار بيروت والبحث عن مفقودين

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شريف سليمان
09:44 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزيرة الإعلام اللبنانية

وزيرة الإعلام اللبنانية

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إن عشرات القتلى ومئات الضحايا سقطوا نتيجة الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضافت "عبدالصمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لا يوجد رقم محدد لأعداد الإصابات والوفيات، لكنه أصبح يلامس الـ1000 جريح، وهناك بعض المفقودين من المنقذين والمدنيين".

وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، بأنه لا يمكن تحليل السبب الذي أدى إلى الانفجار، لكن ما ظهر حتى الآن، هو وجود بعض المتفجرات في مخازن كبيرة، مشددةً على أهمية عدم استباق التحقيقات.

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