28980 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15383 طنا تشمل: 8870 طن يوريا و6013 طن رمل، و500 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37086 طنا تشمل: 13146 طن حديد، و2345 طن أبلاكاش، و8595 طن خردة، و13000 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 57 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب و فراولة) وخضروات (خضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (أرز وبرسيم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ومالطا وسلوفينيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 40 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 182 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 28980 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16184 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 1300 شاحنة منها 614 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27507 من البضائع العامة.