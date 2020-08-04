أعلن وزير الصحة اللبناني، ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 50 قتيلا على الأقل حتى الآن، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى، الليلة؛ على خلفية الانفجار المدوي الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، والذي أسفر عن وقوع أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة اللبنانية وسقوط عشرات القتلى وأكثر من 2500 مصاب في حصيلة أولية مرشحة للزيادة.

ووجه الرئيس اللبناني، الدعوة للمشاركة في الاجتماع إلى رئيس الحكومة حسان دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والاقتصاد والعدل والأشغال والصحة، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومديري أجهزة الاستخبارات والجمارك والنائب العام ومحافظ بيروت والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ومدير الدفاع المدني.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد، على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.