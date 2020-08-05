ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة في بورسعيد قادمة من الصين

تمكن رجال جمارك بورسعيد بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها داخل حاوية ملابس جاهزة قادمة من الصين إلى ميناء غرب بورسعيد.

كانت إخبارية سرية قدمت إلى الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي قطاع الالتزام بالمنطقه الشرقية من مباحث بورسعيد وعصام صالح مدير إدارة الاستخبارات وإدارة ساحة الصفا والمروة، تفيد بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول حاوية رقم (OOLU9031925) قادمة من الصين ببيان جمركي رقم (1302 لسنه 2020) مجمع المنطقة الحرة باسم شركة "ص . ا . م"، ومخزنة بساحة الصفا والمروة ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 206 طرود ملابس جاهزة بوزن 13 طنا و30 كيلو جراما.

تم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة وطارق حسن رئيس قسم المكافحة، ووليد الزند ومحمد كمال، من قوة مكافحة التهريب، ومحمد أسامة عبداللطيف ومحمود ممدوح، من مراجعى الحركة للمعاينة الفعلية، فتبين وجود 1260 قطعة سويتر مموه محظور استيراده، ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

وذلك طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى