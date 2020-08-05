غرفة عمليات لطلاب جامعة السويس ومستقبل وطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية

عقد طلاب جامعة السويس وشباب حزب مستقبل وطن، مؤتمرا للتنسيق لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ داخل محافظة السويس، مؤكدين البدء في العمل بغرفة عمل يوميا لدعم المرشحين.

وأعلن الطلاب بالجامعة وشباب حزب مستقبل وطن، عن دعم الدكتور سيد عبده مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي بمحافظة السويس، والمحاسب أحمد خشانة مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد الدكتور سيد عبده، مرشح حزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل للشباب في محافظة السويس، مؤكدا وجود خطط عمل لتوفير فرص عمل للشباب بمدينة السويس الجديدة والمناطق الصناعية، واهتمامة بدعم الطلاب بالجامعة في السويس وتطويرها.

وقال المحاسب أحمد ربيع جاد المولى، أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن أمانة شباب حزب مستقبل وطن، اجتمعت بطلاب جامعة السويس ومرشح الحزب على المقعد الفردي الدكتور سيد عبده، للتحضير والاستعداد ليومي الانتخابات والاتفاق على عمل غرفة العمليات وخطة الإمانة في الحشد على مستوى المحافظة.