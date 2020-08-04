بعد وفاة النائب العبودي.. هل تجرى انتخابات تكميلية على مقعد دائرته؟

حدد قانون مجلس النواب الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، وذلك على خلفية وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لآزمة قلبية فجر اليوم.

وقد حددت المادة 25 من قانون مجلس النواب، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.

يرى النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة لشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "الوطن" إنه بموجب هذه المادة سيصبح المقعد النيابي الذي كان يشغله "العبودي" خاويا، لعدم تحقق المدة الزمنية الكافية لإجراء انتخابات تكميلية عن ذات المقعد، حيث أن الوقت المتبقي من الفصل التشريعي الآول والاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني أقل من 6 أشهر.

وأشار إلى أن في الآحوال العادية فأن مسألة خلو المقعد البرلماني بوفاة النائب الذي كان يشغله، أمر نظمه القانون، ويخطر وزير الداخلية رئيس مجلس النواب خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلماني يشغل مقعدا فرديا، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها.

ونظمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب في المادة 232 أن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.