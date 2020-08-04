انسحاب أول مرشح في انتخابات "الشيوخ" بمطروح: ضغوط تُمارس على أنصاري

انسحب حسين آدم جارح المرشح على المقعد الفردي بمجلس الشيوخ عن دائرة مطروح من سباق الانتخابات، ليكون بذلك أول مرشح يعلن انسحابه على مستوى الجمهورية.

وقال "جارح" الشهير بـ"ميمى"، اليوم، إنه لم يتنازل لأحد المرشحين، ولكنه انسحبت من الانتخابات بصفة عامة، بسبب الضغوط التى تُمارس على المؤيدين والمساندين له في دائرته من أجل مرشح آخر، وهو ما لا يقبله.

وأضاف "لا أرضى أن يؤذى أحد بسببي، أو تُسحب منهم تراخيص سلاح، أو تُزال مبان لهم كما تم إبلاغهم حالة استكمال مساندتهم لي".

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الوطن": "الحمد لله شعبيتي معروفة، ونجحت فى انتخابات الشورى عام 2005 مستقل، وفزت وقتها على مرشح الحزب الوطني في عز عنفوان الحزب وقوته".

وتابع "الجميع فى مطروح يعرفون من هو ميمي، فقد خدمت الصغير قبل الكبير، ووقفت مع أبناء دائرتي، وأحب العمل العام، وأقف وراء الدولة، وأساند القيادة السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة"، مشيرًا إلى أنه سيجهز نفسه للمعركة الكبرى في انتخابات مجلس النواب القادمة.