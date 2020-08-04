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الأمين العام لهيئات الإفتاء يقدم العزاء للأشقاء في لبنان

كتب:

عبدالوهاب عيسي
11:57 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الدكتور ابراهيم نجم

الدكتور ابراهيم نجم

أعرب الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما أعرب الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن صادق دعواته للبنان الشقيق بأن ينعم بالاستقرار والأمن والرخاء.

وتوجه "نجم" بالدعاء للمولى عز وجل، أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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