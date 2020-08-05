ماجدة زكي تواصل تصوير الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

تواصل الفنانة ماجدة زكي، تصوير الجزء الثاني من مسلسلها "قوت القلوب" مع المخرج مجدى أبو عميرة، والمكون من 25 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

حيث انتهت الفنانة من تصوير مايقرب من 19 حلقة، من العمل الذي تدور أحداثه حول قوت "ماجدة زكى" التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته بسبب تصرفات أمـه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد "قوت" نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطـار اجتماعى عائلى.

"قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي، محمد أنور وخالد زكى وإسلام جمال وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقى تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة .