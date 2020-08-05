ترامب: ما حدث في لبنان هجوما مروعا.. ومستعدون لتقديم المساعدات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث الانفجار الذي وقع في بيروت خلال الساعات الماضية، قائلا إن الحادث كان "هجوما مروعا".

وأضاف "ترامب"، في تصريحات في مؤتمر صحفي له، نقلتها "روسيا اليوم"، أنه يرسل تعازيه للبنان في مقتل العشرات، وجرح الآلاف، في انفجار ضخم، عارضا تقديم المساعدات على لبنان.

وتابع: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان، يبدو أن الهجوم كان رهيبا".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.