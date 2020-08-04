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محمود مسلم

ترامب: لم أبلغ بتوريد أسلحة روسية إلى "طالبان"

كتب:

وكالات
01:28 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أمس، إن الاستخبارات الأمريكية، لم تبلغه أبدا، بأن روسيا تقوم بتزويد "طالبان" الأفغانية، بالأسلحة والأموال.

وردا على تأكيد الموقع، أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم بالمعلومات التي زعمت بأن موسكو تساعد الحركة، أضاف الرئيس الأمريكي: "سمعت بذلك، ولكني أؤكد مرة أخرى لم يتم وضع هذه المعلومات على مكتبي"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسئل عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تثير هذا الموضوع خلال الحوار مع موسكو، في حال كان الأمر كذلك فعلا، رد الرئيس الأمريكي: "حسنا، لقد زودنا الأفغان أيضا بالأسلحة عندما قاتلوا ضد روسيا"، في إشارة إلى تزويد واشنطن، المقاتلين الأفغان بالسلاح، خلال القتال ضد الجيش السوفيتي في 1979-1989.

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