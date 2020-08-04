ترامب: جائحة كورونا بدأت في التراجع بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جائحة العدوى الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19" بدأت بالانحسار في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "بدأنا نلمس أدلة على إحراز تقدما كبيرا. في جميع أرجاء البلاد، انخفضت النتائج الإيجابية لاختبارات الفحص بنسبة 6% تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي، وانخفضت حصة النتائج الإيجابية أيضا من 8.7% إلى 8% خلال نفس الفترة الزمنية، هذا مؤشر مشجع، وعلامة مشجعة للغاية بأن الفيروس يتراجع"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار الرئيس إلى أن السلطات الأمريكية في بلاده تتوقع أيضا أن اللقاح ضد الفيروس التاجي يمكن أن يصبح متاحا في وقت أبكر بكثير من نهاية العام، وقال بهذا الشأن: "نحن نحافظ على التوازن بين السرعة والأمان ونتحرك نحو توفير لقاح هذا العام، ربما في وقت أبكر بكثير من نهاية العام".

وتقول جامعة "جونز هوبكنز"، التي تقدم إحصاءات استنادا إلى معلومات من السلطات الفيدرالية والمحلية، إن الولايات المتحدة رصدت أكثر من 4.71 مليون حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي، ووفاة 155331 شخصا.