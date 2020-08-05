وفاه طالب ثانوي غرقا في مجرى مائي بالمحلة

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية منذ قليل واقعه غرق طالب ثانوي أثناء استحمامه برفقه زملائه حيث جرفه التيار مما تسبب في وفاته، إثر باسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطار من مأمور مركز المحله يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية صفط تراب بدائرة المركز حول غرق أحد شباب القرية أثناء استحمامه بمجري مائي مخصص للصرف الأراضي الزراعية.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمود كشك مساعد مدير فرقة المحلة والرائد محمد العيسوي رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية مصرع الشاب "يوسف س ح 17 سنة" مقيم بقرية صفط تراب، وطالب بالثانوية العامة أثناء استحمامه بمجري مائي.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن الشاب كان يلهو مع زملائه وجرفه التيار وهو ما تسبب في وفاته بسبب الإصابة باسفكسيا الغرق.

ونفت مصادر أمنية وجود أي شبهات في انتحار الشاب بسبب إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة، وأن حالته النفسية كانت مستقرة، وأن وفاته ليس لها صلة بانتحار أو شبهه جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.