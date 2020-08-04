وزير التعليم: أحلنا 469 قضية بشأن امتحانات الثانوية للنيابة العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة كانت خطوة مرت بسلام بسبب تضافر كل أجهزة الدولة.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "سعداء أننا أسدلنا الستار عن السنة الدراسية بالكامل في ظل هذه الجائحة دون استثناء طالب واحد من استكمال العام الدراسي بشكل أو بآخر".

وتابع: "أثناء الرحلة، قوبلنا بالمقاومة والتشكيك في كل خطوة قمنا بها، وهو ما زود الأعباء علينا، ومازال أمامنا الكثير لكي نقدمه".

وأردف، أن نتائج الثانوية العامة لم تفق توقعات مسؤولي الوزارة، حيث جرى تقديم الكثير من التسهيلات، منها اقتصار الامتحان على أجزاء من المناهج وأداء المواد غير المضافة إلى المجموع بالمنازل.

وشدد على أن امتحانات الثانوية شهدت 1700 حالة غش من إجمالي 660 ألف طالب على مدار شهر من الامتحانات، موضحًا أن من عوقبوا بإلغاء امتحانهم لمدة عامين وأحيلوا للنيابة العامة بلغ عددهم 85 طالبًا، بخلاف إلغاء الامتحانات بجميع المواد لمدة عام واحد لـ214 طالبًا، كما جرى إلغاء امتحان لـ455 طالب في مادة معينة ليلتحقوا بالدور الثاني، لحيازة المحمول، وهناك طلاب قطعوا أوراقهم.

وواصل: "في المجمل، فإننا أحلنا 469 قضية للنيابة العامة، وهي نسبة لا تذكر مقارنة بإجمالي عدد الطلاب الذين امتحنوا".