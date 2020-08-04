طارق شوقي: اللي بيحصل في الثانوية العامة "مرض والناس خايفة من العلاج"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك ظواهر وأعراض سلبية مرتبطة بالنظام القديم لمرحلة الثانوية العامة، منها الغش، التسريب، والدروس الخصوصية، مرجعًا هذه الأمور إلى الأعداد الكبيرة جدًا التي تتكالب على أماكن محدودة في الجامعات ودخولها عن طريق امتحان أوحد، والتنسيق الذي لا يفرق بين المهارات والقدرات، لكنه يعتمد على الامتحان الأوحد.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن التعليم هدفه الأصلي تدريب الناس على قدر معين من المهارات حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل، موضحًا أن التعليم في مصر، بعيد عن هذا الأمر، والهدف منه الحصول على درجات في الامتحان لكي يمر الطالب من عنق الزجاجة، فصار التعليم شيئًا هامشيًا.

وتابع: "ما يحدث في الثانوية العامة مرض، لكن الغريب أن تخشى من علاج المرضى وتستأنسه، وبصعوبة نحاول محاربة الغش والدروس الخصوصية، فمثلًا مفيش حاجة في العالم كله اسمها 100%، الامتحان ده بيبقى غلط، والتقييم غلط، وبيبقى مبني على الحفظ، واللي جاب 410 من 410 مش بيبقى بارع بنسبة 100% في العلوم واللغات والطبيعة، لكن ممكن تطلع الاول في انجلترا ويبقى مجموعك 67%، لأنها مسألة نسبية".