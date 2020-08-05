رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. تكدس مصابي انفجار بيروت في طرقات أحد المستشفيات

انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري

كتب:

أحمد حامد دياب
02:01 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
جرحى في المستشفى

جرحى في المستشفى

أظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوضع المآساوي في المستشفيات اللبنانية، جراء الحادث الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو انتشار الجرحي داخل طرقات أحد المستشفيات مع زحام شديد من المصابين وذويهم داخل المستشفى.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها .

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.  

اقرأ المزيد:

الأزهر يدعو دول العالم لتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان

الأمين العام لهيئات الإفتاء يقدم العزاء للأشقاء في لبنان

عاجل.. مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يعلن بيروت منطقة منكوبة ويطلب إعلان الطوارئ

الرئيس العراقي يؤكد لـ ميشيل عون تضامن بلاده مع لبنان