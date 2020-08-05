فيديو.. تكدس مصابي انفجار بيروت في طرقات أحد المستشفيات
انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري
كتب:
أحمد حامد دياب
02:01 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوضع المآساوي في المستشفيات اللبنانية، جراء الحادث الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء.
ويظهر في الفيديو انتشار الجرحي داخل طرقات أحد المستشفيات مع زحام شديد من المصابين وذويهم داخل المستشفى.
فيديو من داخل إحدى المستشفيات اللبنانية يظهر تكدسها بالجرحى pic.twitter.com/tG7VR2MSSG— وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 4, 2020
وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها .
ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.