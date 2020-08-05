الذهب يبلغ أعلى سعر له في التاريخ

تخطت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، حاجز الألفي دولار لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد زيادة الإقبال عليه بشدة في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإن أسعار الذهب قفزت في المعاملات الفورية بنسبة 1.6%، حتى وصلت إلى 2009.13 دولار للأوقية، قبل أن تصل إلى إلى 2004.35 دولار للأوقية، بحلول الساعة 18:42.

وأوضح إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى "أواندا للسمسرة"، أن الأسعار قد تصعد صوب مستوى 2300 دولار بحلول نهاية العام.

كما صعدت الفضة 7% عند 25.95 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 928.78 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.3% إلى 2132.63دولار للأوقية.