أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي استقرارًا بمحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 4 أغسطس الحالي، وذلك بعد عدد من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام الماضية، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 877 و879 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و32 جنيهًا.