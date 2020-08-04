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أسعار الذهب تصل لأرقام قياسية عالميا والأوقية تتخطى 2000 دولار

كتب:

منى السعيد
10:11 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية اليوم، في معاملات البورصات العالمية، لتتجاوز قيمة الأوقية "الوزن العالمي المعترف به للذهب"، 2006 دولارات، وفقًا لإيهاب واصف نائب رئيس الغرفة التجارية لشعبة المشغولات الذهبية بالقاهرة.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 19 جنيهًا، ليسجل في نهاية اليوم، 1024 جنيهًا، مقابل 1005 جنيهات في معاملات صباح اليوم. 

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّل المعدن النفيس ارتفاعا في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1022 و1024 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 894 إلى 896 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 766 و768 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و168 جنيهًا.

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