"نترات الأمونيوم" المتهم الأول في انفجار بيروت.. تسبب في اهتزاز تكساس قبل 73 عاما

بعد ساعات من وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت الضخم، لم يتم الكشف بعد عن ملابسات الواقعة وأسبابها الكاملة، إلا أن المتهم الوحيد حتى الآن هو نترات الأمونيوم، المادة نفسها التي كانت سببًا في انفجار مدوي مماثلًا في مدينة تكساس الأمريكية.

قبل 73 عامًا في مرفأ مدينة تكساس الأمريكية، وتحديدًا في 16 أبريل، حدث انفجار ضخم في سفينة فرنسية للشحن، خلال محاولتها الرسو عند أحد أرصفة الميناء التكساسي، وفقًا لما نشرته "العربية"، حينها.

السفينة الفرنسية كانت في الميناء التكساسي لتفريغ 2300 طن من نترات الأمونيوم، قبل أن يندلع حريق مفاجئ بها، وقع على إثره انفجار مدوي تسبب في مئات القتلى وآلاف الجرحى، وخسائر مادية فادحة، كما هو الحال بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت عصر أمس الثلاثاء.

انفجار تكساس كان نتيجة عقب سيجارة مشتعل رماه أحدهم من العمال، لتنبعث نيران من السفينة، قبل أن تصل إلى مخزن نترات الأمونيا لينفجر، ثم تصل النيران إلى السفن المجاورة، لتقع انفجارات ضخمة في المواد المحملة بخزانات تخزين النفط ومشتقاته، من ثم انفجارات متتالية في الميناء وما حوله من أبنية ومصانع.

انفجار مرفأ تكساس نتج عنه وقوع 941 قتيل، و5000 مصاب، وتشريد 2000 شخص على الأقل، بعد تدمير 500 منزل، وقدرت الخسائر المادية بحوالي 600 مليون دولار.

وفيما يخص انفجار مرفأ بيروت، فالمؤشرات الأول تذهب نحو أن أسباب الانفجار تعود لسفينة تحمل اسم "روسوس" احتجزت في بيروت عام 2014، بسبب الانتهاكات الجسيمة لقواعد تشغيل السفينة التي كشف عنها مفتشو PSC أثناء التفتيش، وفقًا لـ"عكاظ".

وحملت عنابر السفينة "Rhosus" شحنة خطيرة بلغت 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ولم تسمح سلطات ميناء بيروت حينها بتفريغ أو إعادة شحن البضائع إلى سفينة أخرى، إلا أنه على ما يبدو أن إدارة المرفأ عادت وقررت تفريغ الشحنة في المرفأ خوفا من وقوع أي انفجار.

وأفادت "سكاي نيوز"، بأن انفجار بيروت، أسفر عن 73 قتيلاً و3700 جريح، وذلك في آخر حصيلة أعلن عنها.