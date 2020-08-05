عاجل.. مصرع مصري واختفاء آخر جراء انفجار بيروت

نعت الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان، على فيس بوك، المواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن القفاص، الذي تبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء في بيروت.

وأعربت السفارة، عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن. من جهة أخرى، أبلغ مواطنون مصريون، السفارة، باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار، وجاري المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.

وتهيب السفارة، بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور، التواصل معها على الخط الساخن 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 و 104).