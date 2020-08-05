اليوم.. جنايات كفر الشيخ تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بتعذيب طفلين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمة بتعذيب طفلين وإصابتهما بحروق مختلفة بإحدى قرى مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ.

تعود الواقعة إلى 14 ديسمبر من العام الماضي، حينما تلقى العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض آنذاك، بلاغاً من سيدة يفيد قيام إحدى قريباتها بتربية طفلة صغيرة وضربها وتعذيبها وكيها في أماكن حساسة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى الرياض المركزي، على الفور جرى إبلاغ اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ الشابق، الذي كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية الأسبق، بالتأكد من الواقعة، وانتقلت قوة من مباحث مركز الرياض بقيادة الرائد جمال عبد الناصر، رئيس المباحث آنذاك ومعاونيه، إلى المستشفى.

وبسؤال مرافقة الطفلة، أقرت أن "جيهان .م.ا"، 35 عاماً، تقوم بتربية طفلة زوجة ابن زوجها بعدما سُجنت في إحدى القضايا، وتبين إصابة الطفلة " شروق.ا.خ" ، 4 أعوام، بكسر بالقدم اليسرى، وخلع في أظافر يدها، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم، ويشتبه في تعذيبها، وشقيقها عبدالله، وبانتقال الشرطة تبين أن الطفلة تعرضت للتعذيب من قبل زوجة جدها، تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، حتى جرى إحالة الواقعة للمحاكمة.