ضبط 47 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، 47 متهما متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية شنتها القوات على بؤر إجرامية في الجيزة.

وحرر ضباط إدارة المرور 4 آلاف مخالفة وإزالة إشغالات، لتسهيل الحركة المرورية بعدة حملات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير إدارة المرور.