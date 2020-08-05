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ضبط 47 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

كتب:

محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
09:53 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
صورة أرشيفية لمبني مديرية أمن الجيزة

صورة أرشيفية لمبني مديرية أمن الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، 47 متهما متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية شنتها القوات على بؤر إجرامية في الجيزة.

 وحرر ضباط إدارة المرور 4 آلاف مخالفة وإزالة إشغالات، لتسهيل الحركة المرورية بعدة حملات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير إدارة المرور.

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