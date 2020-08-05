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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
09:57 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة في مستهل التعاملات مقارنة بنهاية تعاملات أمس، إذ سجّلت ارتفاعًا غير مسبوقًا ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1024 جنيهًا مقابل 1005 جنيهات أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1022 و1024 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 894 و896 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 766 و768 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و168 جنيهًا. 

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