"الأطباء العرب": متضامنون مع لبنان ونبحث سبل التدخل لمواجهة الكارثة

أعرب اتحاد الأطباء العرب عن تضامنه الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، في محنته الحالية، بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، وأسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن عشرات القتلى، ومئات المصابين.

وأكد أنه جرى تشكيل لجنة طارئة برئاسة الدكتور علي أبو سيف رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد؛ لبحث سبل التدخل وتقديم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني، سائلا الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يحفظ لبنان وأهله الكرام، من كل مكروه وسوء.

وأكد وضع كل إمكانات وقدرات الاتحاد الطبية والإنسانية للتعاون مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين.

وبحث الأمين العام للأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، مع الدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان، سبل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، واتخاذ كل الإجراءات الإغاثية الفورية في هذه الظروف الكارثية.

وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان.