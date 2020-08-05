رئيس التحرير

محمود مسلم

لبنان بالقلب.. إينرجي تخصص ساعة من كل برنامج للتضامن مع الشعب اللبناني

كتب:

أحمد حسين صوان
12:32 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
إينرجي

إينرجي

أعربت إذاعة إينرجي عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا وعن تعازيها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث أعلنت عن تخصيصها ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية.

كان انفجارا ضخما قد هز أرجاء بيروت، أمس، مما أدى لأضرار واسعة في الميناء والمنازل والمنشآت بوسط بيروت، مخلفا عدد من الضحايا.

ومن جانبه قال دكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لإذاعة "إينرجي"، في بيان صادر عنه، إن لبنان دائما في القلب وأن هناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني، مضيفًا: "لبنان هي البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرجي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".

وختم مصطفى حديثه: "إينرجي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا في لبنان التي ستظل دائما في القلب".

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي يعزي لبنان في ضحايا حادث بيروت

الرئيس الفرنسي يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان

نادين نجيم: الله عطاني عمر جديد.. انفجار بيروت كان قريب وصعب

أمريكا تقدم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت