لبنان بالقلب.. إينرجي تخصص ساعة من كل برنامج للتضامن مع الشعب اللبناني

أعربت إذاعة إينرجي عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا وعن تعازيها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث أعلنت عن تخصيصها ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية.

كان انفجارا ضخما قد هز أرجاء بيروت، أمس، مما أدى لأضرار واسعة في الميناء والمنازل والمنشآت بوسط بيروت، مخلفا عدد من الضحايا.

ومن جانبه قال دكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لإذاعة "إينرجي"، في بيان صادر عنه، إن لبنان دائما في القلب وأن هناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني، مضيفًا: "لبنان هي البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرجي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".

وختم مصطفى حديثه: "إينرجي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا في لبنان التي ستظل دائما في القلب".