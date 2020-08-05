لبنان بالقلب.. إينرجي تخصص ساعة من كل برنامج للتضامن مع الشعب اللبناني
كتب:
أحمد حسين صوان
12:32 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أعربت إذاعة إينرجي عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا وعن تعازيها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، حيث أعلنت عن تخصيصها ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية.
كان انفجارا ضخما قد هز أرجاء بيروت، أمس، مما أدى لأضرار واسعة في الميناء والمنازل والمنشآت بوسط بيروت، مخلفا عدد من الضحايا.
ومن جانبه قال دكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لإذاعة "إينرجي"، في بيان صادر عنه، إن لبنان دائما في القلب وأن هناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني، مضيفًا: "لبنان هي البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرجي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".
وختم مصطفى حديثه: "إينرجي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا في لبنان التي ستظل دائما في القلب".