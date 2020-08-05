أمريكا تقدم مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عاجلة إلى لبنان لمواجهة آثار وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري، وضرب العاصمة بأكملها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، والذي قدم فيه بومبيو التعازي في الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، وأعرب عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كاملة مع العاصمة اللبنانية وأهلها.

من جانبه، أعرب الحريري عن تقديره لبومبيو والولايات المتحدة الأمريكية على المبادرة ودعمها الدائم للبنان وخاصة القوات المسلحة والقوى الأمنية.