يارا تطلب الدعاء لمصابي انفجار بيروت دون نشر فيديوهات الجرحى

طلبت الفنانة اللبنانية يارا، من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم نشر الفيديوهات التي تحتوي مشاهد لضحايا ومصابي انفجار بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، والتركيز على الدعاء لهم.

وكتبت الفنانة يارا، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "ما بقى تمنشنوني مع الفيديو والمناظر يلي عم تنزل من كل الاتجاهات، والله عرفنا وشفنا لو سمحتوا فينا ندعي بلا الفيديو والدعاء يُستجاب من غير تحميل الفيديو".

وتوجهت الفنانة يارا، بالدعاء إلى الله من أجل اللُطف بلبنان جراء الانفجار الذي وقع ببيروت، "يا رب ألطف بنا وبوطننا وارحم شُهدائنا واشفي الجرحى وصبّرنا يا رب، ما إلنا غيرك يا رب".

وتابعت: "اللهم إني استودعتك وطني وأهله، دعواتكم لنا وللبناننا الحبيب".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.