نادين نجيم قبل دخولها العمليات: كنت بجوار الشباك أتابع التليفزيون

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على رسائل جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت: "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تليفزيون تتخايلوا شو صار فيني".

وتعرضت الفنانة لجروح بالغة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي، وقع عصر الثلاثاء، وروت تفاصيل ما تعرضت له أثناء الانفجار، عبر حسابها على إنستجرام.

وقالت نجيم: "بشكر ربي أولا، رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلا، يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنّه بعدنا عايشين، الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي، الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي".

وتابعت: "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى، رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف فعلا، وكأنه قنبلة نووية، شكرا يا رب إنك حميتني وحمدا لله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويارب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.