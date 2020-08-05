جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في يوليو 2020
كتب:
الوطن
11:04 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال يوليو 2020، من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، وبينها الآتي:
في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية:
- تأمين تنفيذ 138 قرار إزالة.
- إلغاء تخصيص وسحب 18 وحدة.
- ىغلق وتشميع 104 وحدات من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.
- إيقاف 237 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.
- ضبط 62 مخالفة لمحلات تزاول نشاط دون ترخيص.
- ضبط 404 مخالفات مباني.
- تأمين تنفيذ 139 حالة إزالة فورية.
- ضبط 5 مخالفات مرورية متنوعة.
- ضبط 22 واقعة فض أختام.
- رفع 172 حالة إشغالات متنوعة.
- ضبط 160 حالة تغيير نشاط.
- ضبط 3 مخالفات استئناف أعمال لمنشآت مخالفة.
في مجال البحث الجنائي:
- ضبط 5 قضايا سرقة مواد محجرية.
- ضبط 39 قضية سرقة تيار كهربائي، ومياه عمومية ورفع عدادات.
في مجال ضبط القضايا البيئية:
- ضبط 6 مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.
وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المستردة (4 فدان و105890 متر) والوحدات السكنية (620 متر) وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ (159040325 جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.