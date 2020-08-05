جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في يوليو 2020

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال يوليو 2020، من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، وبينها الآتي:

في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية:

- تأمين تنفيذ 138 قرار إزالة.

- إلغاء تخصيص وسحب 18 وحدة.

- ىغلق وتشميع 104 وحدات من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

- إيقاف 237 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

- ضبط 62 مخالفة لمحلات تزاول نشاط دون ترخيص.

- ضبط 404 مخالفات مباني.

- تأمين تنفيذ 139 حالة إزالة فورية.

- ضبط 5 مخالفات مرورية متنوعة.

- ضبط 22 واقعة فض أختام.

- رفع 172 حالة إشغالات متنوعة.

- ضبط 160 حالة تغيير نشاط.

- ضبط 3 مخالفات استئناف أعمال لمنشآت مخالفة.

في مجال البحث الجنائي:

- ضبط 5 قضايا سرقة مواد محجرية.

- ضبط 39 قضية سرقة تيار كهربائي، ومياه عمومية ورفع عدادات.

في مجال ضبط القضايا البيئية:

- ضبط 6 مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.

وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المستردة (4 فدان و105890 متر) والوحدات السكنية (620 متر) وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ (159040325 جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.