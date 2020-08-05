استمرار رفع الإشغالات أمام المحلات التجارية بغرب مدينة أسوان

استمر رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، في رفع إشغالات الطريق أمام المحلات التجارية والتي يضعوها لعدم ركن أي سيارة أمامهم.

وبحسب بيان إعلامي صادر، اليوم، عن المركز الإعلامي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، "طبقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.. قام حي غرب المدينة برئاسة مصطفى حزين والعاملين بالحي، باستكمال رفع بلدورات وأطواق كاوتش ومعوقات تستخدم كإشغالات أمام المحلات في شارع شرق البندر، وذلك تسييرا لحركه سير المارة والسيارات".