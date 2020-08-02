معلومات عن مصابي كورونا بـ"عزل" أسوان: وفاة حالة بالأمس

يعتبر مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو مستشفى العزل الرئيسي لاستقبال الحالات المتوسطة والحرجة لمصابي كورونا.

وعلمت "الوطن" أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمتواجدين حالياً داخل المستشفى 43 مصابا فقط، وفى معلومات سريعة حولهم، تنشر "الوطن" مجموعة من المعلومات الخاصة بالمرضى في المستشفى، مساء أمس السبت الأول من أغسطس 2020.

إجمالي المصابين المتواجدين حالياً 43 مصابا مقسمين كالتالي "داخلي 19 وفي الرعاية 24 مصابا.

· خروج بالأمس لا يوجد.

· وفيات الأمس حالة واحدة.

· سلبي أول مرة "لا يوجد".

· تحويلات للنزل "لا يوجد" تم إغلاق النزل وتسليمه للشباب والرياضة.

· تحويلات للمنزل عزل منزلي "لا يوجد".

·وعن البيان التراكمى من بداية الأزمة الاجمالى: 1118 مصابا ومصابة من مختلف المحافظات والجنسيات.

· إجمالي المتعافين 368.

· إجمالي الوفيات 183.

· إجمالي التحويلات للنزل 379.

· إجمالى التحويلات للمنزل 145.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.