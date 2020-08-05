بدء التسجيل الإلكترونى لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات، والمقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني بها يوم السبت المقبل، وذلك وفق الخطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على التيسير على الطلاب وإجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق، والذي يعد اجتياز عدد من الاختبارات لقياس قدرات الطالب شرطاً أساسياً للالتحاق في عدد من كليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني السبت المقبل 8 أغسطس ويمتد حتى يوم 20 من الشهر الجاري من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، والتابع لوزارة التعليم العالي، وذلك على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن التسجيل الإلكتروني في اختبارات القدرات يعد من الخدمات المتميزة التي توفرها وزارة التعليم العالي للطلاب، والتي تدخر الوقت والجهد وتضمن سير عميلة التسجيل بكل دقة وشفافية، مشيراَ إلى تلك الكليات التي يعد اختبارات القدرات شرطاَ أساسيا للالتحاق بها تشمل كلية الفنون الجميلة بشعبتي الفنون والعمارة، كلية التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، كلية التربية الرياضية، مشيراً إلى أن الاختبارات الفعلية للقدرات سوف تجرى وفق جداول زمنية سيتم إعلانها بالتنسيق مع الكليات الثلاثة السابق ذكرها ووفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.