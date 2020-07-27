بالأسماء.. تعيين 7 أساتذة بعدد من الكليات في جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة مؤخرا، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 7 أساتذة جدد بعدد من كليات الجامعة.

ونصت القرارات على تعيين 3 أساتذة بكلية الطب والتي شملت كل من: "الدكتورة مادلين عطية عبده بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الدكتور أحمد فراج ثابت أستاذ أمراض الدم الإكلينيكية بقسم الباطنة، الدكتورة منى محمد سليمان بذات القسم".

كما تضمنت القرارات أيضا تعيين أستاذين بكلية التربية الرياضية الدكتورة إيمان سيد أحمد تخصص "الكرة الطائرة" بقسم مناهج وتدريس، والدكتورة إنجي عادل متولي تدريب كرة السلة بقسم التدريب الرياضي، في حين تم تعيين الدكتور سامح فكري طه أستاذ الآثار الإسلامية تخصص "الفنون الإسلامية" بقسم الآثار بكلية الآداب، والدكتورة أسماء محمد زهران بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام.