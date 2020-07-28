نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفرق النهائية بكلية الآداب

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية الآداب، وشملت امتحانات أقسام علم النفس والإعلام والدراسات الإسلامية، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور أحمد صابر عميد الكلية، الدكتور ناصر هاشم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أبو رحاب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود عبد المعطى رئيس قسم اللغة العربية.

وفى سياق متصل أشار الدكتور شحاتة غريب، إلى أن تلك الجولة تأتى ضمن سلسلة الجولات التي قام بها منذ بدء امتحانات نهاية العام والتي تهدف إلى متابعة التزام الكليات بتطبيق القواعد الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا "كوفيد 19" وذلك لضمان سلامتهم والحفاظ على صحتهم، حيث حرص نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على الاطمئنان على استمرار أعمال التعقيم والتطهير قبل انعقاد الامتحانات والتي وفرتها الجامعة لكافة الكليات، وكذلك مدى توافر عناصر الهدوء والتهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان الامتحانية، كما حرص أيضا على الاطمئنان عن مدى توافق أسئلة الامتحانات مع المنهج الذى حدده عضو هيئة التدريس الذي يدرس المادة من خلال تعليقات الطلاب وكذلك التأكد من وضوح الأسئلة الخاصة بكل مادة.

وأشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بحرص كافة الكليات بالجامعة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك طوال فترة أداء طلاب الفرق النهائية بكافة الكليات لامتحانات نهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2019-2020، والتي بدأت في شهر يوليو الجاري والمستمرة حتى الوقت الحالي بكافة الكليات، موجهاً بمزيد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات حتى تنتهي العملية الامتحانية على نحو منضبط وهادئ.