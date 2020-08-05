عامل يشنق زوجته لكثرة طلباتها في سوهاج

كشفت ضباط مباحث جرجا في سوهاج، عن غموض العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل منزلها، أبلغ الزوج الشرطة أنها انتحرت بسبب مرضها النفسي، تحريات المباحث أكدت كذب رواية الزوج، باستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة، لكثرة طلباتها، ومشاكلهما الدائمة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل منتحرة داخل منزلها، انتقل إلى مكان الواقعة العقيد أحمد شوقي، فرع بحث الجنوب، ضباط مباحث جرجا، تبين من الفحص العثور علي جثة "مرسا مراد تامر" 28 عاما ربة منزل، بمناظرتها تبين وجود حبل حول الرقبة، بسؤال زوجها أكد أن زوجته تعاني من مرض نفسي، وأنها أقدمت على الانتحار.

تحريات الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث جرجا أكدت كذب رواية الزوج، تمت إعادة مناقشته مرة أخرى، وبمحاصرته بالتحريات، اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب كثرة طلباتها وخلافاتهما المستمرة.

حرر محضرا بالواقعة، بالعرض علي النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، التصريح بالدفن عقب ذلك، كلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم.