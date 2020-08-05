محافظ بيروت: 300 ألف شخص أصبحوا مشردين بعد الانفجار

قال محافظ بيروت، مروان عبود، إنّ الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نحو نصف العاصمة، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف محافظ بيروت أنّ نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار.

وأجرى صباح اليوم الأربعاء، الرئيس اللبنانى ميشال عون جولة تفقدية في منطقة الميناء البحري للعاصمة بيروت، للوقوف على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له الميناء والمنطقة المحيطة جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر أمس.

ورافق الرئيس اللبناني في جولته قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، واستمع لعرض من القادة الميدانيين للقوات المسلحة في مسرح الحادث، عن الأضرار التي طالت الميناء والعاصمة وتفاصيل الانفجار وكيفية وقوع الحادث.