بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية لبحث تداعيات انفجار بيروت

بدأت منذ قليل، الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية بالقصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

و أجرى صباح اليوم الأربعاء، الرئيس اللبناني ميشال عون جولة تفقدية في منطقة الميناء البحري للعاصمة بيروت، للوقوف على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له الميناء والمنطقة المحيطة جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر أمس.

ورافق الرئيس اللبناني في جولته قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث استمع إلى عرض من القادة الميدانيين للقوات المسلحة في مسرح الحادث، حول الأضرار التي طالت الميناء والعاصمة وتفاصيل الانفجار وكيفية وقوع الحادث.