عاجل.. الذهب يرتفع 9 جنيهات في منتصف التعاملات

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا آخر بقيمة 5 جنيهات، لتصبح حصيلة الارتفاعات 9 جنيهات، منتصف التعاملات اليومية، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته بالبورصات العالمية وأسواق المال، ليباع عيار 24 بـ 1.048 جنيه، مقابل 1.039 جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 917 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 786 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و338 جنيهات.

وقال وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إن ارتفاعات الذهب المتوالية ساهمت في تراجع كبير في حركة البيع وأظهرت معاناة التجار والمحلات في تراجع أرباحهم لارتفاع قيمة عيارات الذهب وتقليل شرائه، حيث يعتمد التجار في أرباحهم على جرامات الذهب.

وواصلت أسعار الذهب، في السوق المحلية ارتفاعاتها القياسية، أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.