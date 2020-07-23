عيار 21 وصل 843 جنيها.. لماذا يواصل الذهب ارتفاعاته؟

شهد المعدن الأصفر قفزة بزيادة تقدر بـ1.25%، بفضل ضعف الدولار وإجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، التي جعلته يحقق أرقاما قياسية على المستوى المحلي، ليقترب من تحقيق أعلى رقم في تاريخه على المستوى العالمي، وكلمة السر هي فيروس كورونا المستجد الذي أضعف الدولار مقابل الذهب، وتسبب في لجوء كثير من المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره حافظا للقيمة والملاذ الآمن،

ووفقًا للغرفة التجارية للمشغولات الذهبية والمعادن النفسية، جاءت أسعار أعيرة الذهب خلال منتصف اليوم الخميس كالآتي:

أسعار الذهب

عيار 18: 722.50

عيار 21: 843

عيار 24: 963.40

الجنيه الذهب : 6744

السعر العالمي : 1897

عدم وضوح الرؤية في مواجهة كورونا السبب

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالقاهرة، إن المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب وتقلب الأسعار بشكل سريع، وذلك بسبب، ضخ 2.6 مليار دولار في صناديق الاستثمار الخاصة بالذهب في خلال أسبوع، حيث الذهب قفز المعدن الأصفر 1.25% بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي مما أضعف الدولار في مواجهة المعدن النفيس، حيث وصل العملة الخضراء إلى أدنى مستوى له منذ 2018.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى عدم وضوح الرؤية في مواجهة فايروس كورونا "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة، وتزايد عدد المصابين الأمر الذي يهدد بتباطؤ اقتصادي أمريكي خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، إن عرض نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من 2020 وهو الربع الذي انتشر فيه ڤايروس كورونا غير مبشر، مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الأمن للذهب و علي المدي الاستثماري البعيد.

هل الوقت مناسب لشراء أم لبيع الذهب؟

وتوقع واصف استمرار ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الجاري، وسوف يشهد تصاعد سعري مرات عدة وقد يكسر حاجز أعلى سعر على المستوى العالمي، خلال هذا الأسبوع، حتى الآن لا يوجد أي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره.