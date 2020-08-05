الغرفة التجارية: سعر الذهب في مصر يتغير كل نصف ساعة

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، إنّه منذ بداية جائحة كورونا بداية هذا العام، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا مدعومة بضعف اقتصادي وبعض المشكلات المتعددة.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ سعر الذهب أمس تخطى حاجز 2000 دولار، ومستمر في الصعود حتى الآن وحقق 2030 دولار.

وعن سعر الذهب في مصر، قال ميلاد: "نشهد كل نصف ساعة تغيرًا في السعر، وقد يتراوح سعر عيار 21 في حدود 910 جنيهات اليوم، ومع التطور قد يشهد زيادات، إذ إنّ الارتفاعات كبيرة جدًا وفي أوقات قريبة للغاية، وفي اليوم الواحد قد يرتفع سعر الذهب بنحو 50 دولارا".