إجراء 1634 عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحي في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إجراء 1634 عملية جراحية بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ومتقدمة وذات مهارة خاصة، من خلال مستشفيات "النصر التخصصي، الزهور، النساء والولادة، التضامن، الحياة بورفؤاد، السلام، والرمد التخصصي" التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال شهر يوليو 2020 .

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان صحفي منذ قليل، إلى أنّ عدد العمليات الكبرى والتي تتطلب مهارات خاصة بلغت 604 عملية، جميعها تمت بنجاح وبالمجان، موضحة أنّ النصيب الأكبر من هذه العمليات المتقدمة والحرجة لمستشفيي "التضامن ببورسعيد" و"النصر التخصصي".

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنّ مستشفى التضامن ببورسعيد تفوقت بآداء العمليات والجراحات الدقيقة في تخصصات العظام، حيث تم إجراء 3 عمليات متتالية ومختلفة ودقيقة بالمستشفى، العملية الأولى لسيدة مسنة تبلغ من العمر 92 عاما، وتم إجراء عملية تغيير لمفصل الحوض لها، وتمت العملية بنجاح دون مضاعفات، رغم كبر سنها الذي جعل العملية أكثر صعوبة وخطورة، بل ونجاحًا أيضًا.

وأضاف السبكي أنّ العملية الثانية كانت إصلاح كسر مفتوح بالساق بشكل كامل ليعود المريض لحياته بشكل طبيعي تماما رغم وضع الكسر السئ، أما بالنسبة للعملية الثالثة فكانت عملية إطالة لعظام الرجل لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تعاني من قصر القامة، وتمت الإطالة نحو 8 سنيتمترات بنجاح لتعاود الفتاة ممارسة حياتها بشكل طبيعي وآمن دون أي نقص أو معاناة، وتمت العمليات الثلاث بنجاح على يد الدكتور محمد صلاح استشاري جراحات العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى التضامن، وبمشاركة فريقه الطبي الذي ضم نخبة من أطباء العظام المميزين، والدكتور أحمد خميس استشاري التخدير بالمستشفى.

وأجرى أحمد عبد اللطيف استشاري جراحات وتشوهات العمود الفقري، وفريقه الطبي بمستشفي التضامن، عمليتي إصلاح اعوجاج وتشوهات العمود الفقري بمستشفى التضامن، الأولى لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما تعاني من تشوه شديد في العمود الفقري واستغرقت العملية أكثر من 7 ساعات انتهت بإصلاح كامل بالعمود الفقري، بينما كانت العملية الثانية لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري والذي يعد من أكثر أماكن الجهاز العصبي خطورة، لافتًا إلى أنّ نسبة نجاح العمليتان كانت 100% ودون حدوث أي مضاعفات للحالات.

وفي السياق ذاته، أوضح السبكي أنّ العمليات شملت جميع الجراحات الطبية والدقيقة في جميع التخصصات، إذ أجرى فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، عمليتين جراحتين دقيقتين ومركبتين لطفلتين الأولى لطفلة عمرها (11 شهرا) كانت تعاني من عيب خلقي مركب، وتم إجراء جراحة وصلة وريدية للطفلة وهي الآن بحالة جيدة، بينما كانت العملية الثانية لطفلة عمرها سنتين ونصف، وكانت تعاني من ثقب كبير بين البطينين والأذينين وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي والميترالي وتضخم بعضلة القلب، وجرى إصلاح كل العيوب الخلقية بنجاح، من خلال العمليات الجراحية التي أجراها الدكتور محمود زلط، والدكتور أحمد سامي استشاريي جراحة قلب الأطفال بالمستشفى وفريقهم الطبي وبمعاونة الدكتور يحيى ممدوح استشاري التخدير بالمستشفى.

ولفت السبكي إلى أنّ كل العمليات التي يتم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تتم بالمجان وبأعلى جودة ومن خلال فريق طبي مميز ومدرب على أحدث النظم العالمية في المجال الطبي والجراحات الدقيقة، مؤكدًا أنّ القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لا يدخرون جهدًا في توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أنّ المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدا استمرار الجهود ليصبح جميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الصحية دون أي تمييز.