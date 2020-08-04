"الرعاية الصحية": 11 وحدة ومركز تقدم خدمات علاج للأمراض المزمنة

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بـ 11 مركزا صحيا تابعا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم أنه إلى جانب الكشف عن أمراض السكر والضغط والسمنة يتم الكشف عن سرطان الثدي، وذلك من خلال مراكز "مصطفى كامل، الجوهرة، شرق النوادي، تعاونيات الزهور، العرب، القابوطي، بحر البقر القديمة، حرفيين بورفؤاد، العلاج الطبيعي، الحي الإماراتي، علي بن أبي طالب"، التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين المترددين على جميع الوحدات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا من السبت إلى الخميس، وتقدم بالمجان دون أى مقابل مادي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن جميع الخدمات الطبية المقدمة في المبادرات الرئاسية من خلال الوحدات الصحية التابعة لهيئة العامة الصحية ببورسعيد حيث تتم في إطار من الخصوصية، لافتًا إلى أن الكشوف الطبية في مبادرة صحة المرأة تتم من خلال فريق طبي من السيدات، متابعا: "يتم تقديم التوعية الطبية اللازمة والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة".

واستكمل رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية أن المبادرات الرئاسية تعكس حرص الدولة المصرية على الإرتقاء بصحة المواطن المصري بشكل عام والمراة المصرية بشكل خاص، موضحا: "الكشف المبكر عن الأمراض خاصة المزمنة يوفر مبالغ مالية كبيرة توجة لعلاجها في مراحل متأخرة".