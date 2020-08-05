صور.. سفير مصر يطمئن على المصابين بالمستشفى الميداني المصري ببيروت

تفقد السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، منذ قليل، المستشفى الميداني المصري في بيروت؛ لمتابعة عمله في استقبال الحالات المصابة، وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت، أمس.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في لبنان صورة من داخل المستشفى خلال تفقد السفير لها.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين جراء انفجار بيروت، الذي هز العاصمة، أمس، يفوق عدد القتلى الذين جرى التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال حمد، لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن عدد الضحايا يتزايد، وحتى الآن هناك نحو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات.

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وفي إطار المتابعة المصرية المستمرة لمستجدات الوضع الراهن في لبنان، أجرى السفير الدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان، اتصالا منذ قليل برئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سبقته عدة اتصالات مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي، ومع وزارة الخارجية اللبنانية، حيث نقل للمسؤولين اللبنانيين تعازي الشعب المصري القلبية في ضحايا الحادث.

وأكد السفير المصري التضامن المصري الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الوضع الدقيق، واستعداد مصر لتلبية أية احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة.

ووعد المسؤولون اللبنانيون بموافاة مصر بهذه الاحتياجات في أقرب وقت. وخلال الاتصالات استعرض السيد السفير نشاط المستشفى المصري الميداني في بيروت في مواكبة الحادث الأليم، حيث بدأ المستشفى بالفعل منذ أمس في استقبال وإسعاف المصابين.