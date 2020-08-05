العاهل الأردني يوجه بإرسال مستشفى ميداني إلى لبنان

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتجهيز مستشفى عسكري ميداني؛ لإرساله إلى لبنان، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وذكر الديوان الملكي الأردني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء - أن المستشفى الميداني سيضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والتخفيف من الأعباء على كاهل المؤسسات الطبية اللبنانية.

وأوضح أن طاقم المستشفى سيتوجه إلى بيروت غدا الخميس ويضم 48 سريراً، و10 أسرة عناية حثيثة ICU، وغرفتين للعمليات، ومختبر أشعة، حيث يتألف كادره من 160 شخصا، وسيكون مجهزاً بالكامل لإجراء جميع العمليات الجراحية، وسيتم نقل مرتبات وطواقم المستشفى على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي في العاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، حداداً على ضحايا الانفجار.يأتي ذلك بعد حادثة الانفجار المأساوية التي وقعت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا وآلاف الإصابات.