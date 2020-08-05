راغب علامة: لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر بالصدفة

علق الفنان راغب علامة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" على الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في بيروت.

وغرد علامة، لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة.

وتابع، كفاكم كذباً ونفاقاً.. إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر.. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري بسبب حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت بسبب الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن انفجار بيروت الضخم سبَّب وفاة 100 شخص وعدد كبير من المفقودين وأكثر من 4 آلاف جريح بسبب انفجار بيروت.